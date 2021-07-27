Kadın boksunda ilk zafer Busenaz'dan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli kadınlar boks tarihimizdeki ilk olimpiyat galibiyetini aldı ve çeyrek finale yükseldi. Boks müsabakalarında Busenaz, 39 yaşındaki Polonyalı rakibi karşılaştı. Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki sporcu, maça çok iyi başladı. İlk iki rauntta 5 hakemin de tam puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve kadınlar boks tarihimizdeki ilk olimpiyat galibiyetini alarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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