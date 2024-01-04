Kadıköy'de korku dolu anlar! İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı

İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Öğrencileri indirdikten sonra, aracı Pendik'te terk edip kaçan şüpheli her yerde aranıyor.

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