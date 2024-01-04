04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kadıköy'de korku dolu anlar! İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı

Kadıköy'de korku dolu anlar! İçinde öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 18:48
İstanbul Kadıköy'de kimliği belirsiz bir kişi, içinde 10 öğrenci ve hostesin olduğu servisi kaçırdı. Öğrencileri indirdikten sonra, aracı Pendik'te terk edip kaçan şüpheli her yerde aranıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de korku dolu anlar!
Kadıköy'de korku dolu anlar!
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Kıbrıs Gerçekleri Sergisi
Kıbrıs Gerçekleri Sergisi
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Kurt ve sansar aynı yerde!
Kurt ve sansar aynı yerde!
Esenyurt’ta silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta silahlı saldırı kamerada
Tünel inşaatı sonrası evler çatladı
Tünel inşaatı sonrası evler çatladı
Yüksekova’da en zor ameliyatlar yapılabiliyor
Yüksekova'da en zor ameliyatlar yapılabiliyor
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı
İstanbul’da metrobüsün üstünde yolculuk yaptı
Nesli tükenmekte! Sokakta gezerken görüntülendi
Nesli tükenmekte! Sokakta gezerken görüntülendi
Hatay’ın tarihi dokusu yeniden canlanıyor!
Hatay’ın tarihi dokusu yeniden canlanıyor!
KADES ile tek tuşla yardım!
KADES ile tek tuşla yardım!
Daha Fazla Video Göster