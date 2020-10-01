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Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

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Giriş: 01.10.2020 12:15
Güncelleme:01.10.2020 12:57
Son dakika haberi... Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberi... Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü!
Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü!
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