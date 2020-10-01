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Kadıköy'de inşaatta iskele çöktü! Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi
Son dakika haberi... Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Son dakika haberi... Kadıköy Caddebostan'da inşaatta iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.