14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
Kadıköy’de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması

Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 00:44
Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler beni gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin GBT işlemi gerçekleştirdi. Denetime havadan helikopterle de destek verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kadıköy’de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
İzinsiz tezgah tartışması kanlı bitti!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Amasya’da otomobil çarptığı ağacı kökünden söktü!
Çanakkale’de feci kaza: 6 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 6 ölü
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Bıçağı boğazına dayadı polis ekipleri müdahale etti
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Yunanistan’da gümrük idaresinin otoparkındaki 550 araç yandı
Kadıköy’de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
21 yaşındaki genç serinlemek için girdiği derede boğuldu
Elazığ’da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı
Mersin’deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Mersin'deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler büyüyor
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Diyarbakır’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Giresun açıklarında kısa süreli hortum kamerada
Daha Fazla Video Göster