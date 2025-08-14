14 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kadıköy'de helikopter destekli huzur asayiş uygulaması
Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler beni gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin GBT işlemi gerçekleştirdi. Denetime havadan helikopterle de destek verildi.