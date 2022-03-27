27 Mart 2022, Pazar
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Kaderimin Oyunu’nun Cemal’i Akın Akınözü'nün annesi kimdir? Kaderimin Oyunu’nun Cemal’i Akın Akınözü 'nün annesi oyuncu mu? Kaderimin Oyunu’nun Cemal’i Akın Akınözü'nün annesi ünlü mü?
Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine hayat veren Akın Akınözü, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hercai dizisiyle yıldızı parlayan yakışıklı oyuncu başarısını yeni dizisinde de sürdü. Hayranları tarafından yakın takibe alınan oyuncunun annesi herkesi şaşkına çevirdi. Meğer Akın Akınözü'nün annesi de oyuncuymuş...