06 Ağustos 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
KADEM'den uluslararası çalıştay: Önyargı ve Kadın
Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği iş birliğiyle İstanbul'da dikkat çeken bir çalıştaya imza attı. "Önyargı ve Kadın" başlığıyla düzenlenen uluslararası etkinlikte Müslüman kadınların toplumda karşılaştığı ayrımcılık ve önyargılar masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı.