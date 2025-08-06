KADEM’den uluslararası çalıştay: Önyargı ve Kadın

Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, Birleşik Krallık Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği iş birliğiyle İstanbul'da dikkat çeken bir çalıştaya imza attı. "Önyargı ve Kadın" başlığıyla düzenlenen uluslararası etkinlikte Müslüman kadınların toplumda karşılaştığı ayrımcılık ve önyargılar masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN