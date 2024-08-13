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Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı! Kangren olan cinsel organı kesildi

Kaçak sünnet yüzünden hayatı karardı! Kangren olan cinsel organı kesildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 08:52
Kayseri'de 7 yaşında bir çocuk, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Dehşet verici olayda çocuğun kangren olan cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık memurunun çocuğu "Babana söylersen kökünden keserim" diyerek tehdit ettiği de ortaya çıktı.
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