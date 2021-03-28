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0){for(t=0;t
28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Kaçak atlar trafiği felç etti Giriş: 28.03.2021 17:03 Güncelleme:28.03.2021 17:13 Son dakika haberi... ABD'nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu. Olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti. DİĞER