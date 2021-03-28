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Kaçak atlar trafiği felç etti

İHA
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Giriş: 28.03.2021 17:03
Güncelleme:28.03.2021 17:13
Son dakika haberi... ABD'nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu. Olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.
Atlar trafiği felç etti ATLAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
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