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Kaçak atlar trafiği felç etti

Son dakika haberi... ABD'nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu. Olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 17:15
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Kaçak atlar trafiği felç etti

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin bir süre tıkanmasına yol açtı.

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Kaçak atlar trafiği felç etti

Polis araçları atları yakalamak için peşine düştü.

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Kaçak atlar trafiği felç etti

Uzun süren takip sonrası kaçak atlar, Gathering Place'deki otoparkta yakalandı. Atlar daha sonra polisler tarafından sahiplerine teslim edildi.

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Kaçak atlar trafiği felç etti

Tulsa Polis Departmanı ise 25 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.

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Kaçak atlar trafiği felç etti

Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.