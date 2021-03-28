Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
28 Mart 2021, Pazar
ANA SAYFA Kaçak atlar trafiği felç etti
Son dakika haberi... ABD'nin Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin tıkanmasına neden oldu. Olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 28.03.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 17:15
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde sahibinden kaçan iki at otoyola girerek trafiğin bir süre tıkanmasına yol açtı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis araçları atları yakalamak için peşine düştü.
Uzun süren takip sonrası kaçak atlar, Gathering Place'deki otoparkta yakalandı. Atlar daha sonra polisler tarafından sahiplerine teslim edildi.
Tulsa Polis Departmanı ise 25 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin esprili bir açıklama yaparak, atların çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiğini ancak kimlikleri olmadığı için ceza yazamadıklarını belirtti.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.