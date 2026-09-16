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İsrail medyasında İHA-300 ER paniği! Çarpıcı itiraf: "Türk füzesi bize karşı üstün"
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail medyasında İHA-300 ER paniği! Çarpıcı itiraf: "Türk füzesi bize karşı üstün"

İsrail merkezli NZIV, Roketsan’ın geliştirdiği İHA-300 ER’i Rampage füzesiyle kıyasladı. 500 kilometreyi aşan menziliyle öne çıkan İHA-300 ER için “Türk füzesi bize karşı üstün” ifadelerine yer verildi. A Haber’de değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist Doç. Dr. Eray Güçlüer, bu kıyaslamanın Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücünün dikkat çekici bir göstergesi olduğunu belirterek, “Türkiye’nin savunma sanayiinde nasıl ezici bir üstünlük sağladığının çok net bir işaretidir.” dedi.

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