Ukrayna kilitlendi ikinci cephe açılıyor! "Avrupa hiç beklemediği yerden vurulabilir"

Rusya-Ukrayna savaşı kuzeye sıçrama riskiyle Avrupa’yı yeniden alarma geçirirken, Litvanya hava sahasında tespit edilen Rusya’ya ait bir drone nedeniyle NATO savaş uçakları havalandı; Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, olayın basit bir drone ihlali olmadığını belirterek Rusya’nın Baltık hattındaki NATO savunmasını test ettiğini söyledi. Güçlüer, “Bu hattın drone’lara karşı alçak irtifa hava savunma sistemleri yok. Avrupa hiç beklemediği yerden vurulabilir" diyerek Litvanya’yı “ikinci ağırlık merkezi” olarak nitelendirdi.