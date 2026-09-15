-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Ukrayna kilitlendi ikinci cephe açılıyor! "Avrupa hiç beklemediği yerden vurulabilir"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ukrayna kilitlendi ikinci cephe açılıyor! "Avrupa hiç beklemediği yerden vurulabilir"

Rusya-Ukrayna savaşı kuzeye sıçrama riskiyle Avrupa’yı yeniden alarma geçirirken, Litvanya hava sahasında tespit edilen Rusya’ya ait bir drone nedeniyle NATO savaş uçakları havalandı; Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, olayın basit bir drone ihlali olmadığını belirterek Rusya’nın Baltık hattındaki NATO savunmasını test ettiğini söyledi. Güçlüer, “Bu hattın drone’lara karşı alçak irtifa hava savunma sistemleri yok. Avrupa hiç beklemediği yerden vurulabilir" diyerek Litvanya’yı “ikinci ağırlık merkezi” olarak nitelendirdi.

Yunan basınından Türkiye itirafı! "Türkiye ile rekabet edemeyiz"
Sonraki Video
Yunan basınından Türkiye itirafı! "Türkiye ile rekabet edemeyiz"
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar