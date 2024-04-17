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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza! Seferler o istasyonlar arasında yapılıyor

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Giriş: 17.04.2024 10:59
İstanbul'da son dönemlerde ulaşım araçlarında yaşanan arızalar vatandaşları bezdirirken sabah saatlerinde Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yeniden arıza yaşandı. Yaşanan arıza sonrası vatandaşlar raylara inerek yürümek zorunda kaldı. İşte detaylar...
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda arıza!
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza!
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