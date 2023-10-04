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Joshua King'in özel şoförü neden öldürüldü?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 11:21
Fenerbahçeli futbolcu Joshua King'in, Çaykur Rizespor'a attığı son gölünü armağan ettiği özel şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Peki futbolcunun şoförü neden öldürüldü? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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