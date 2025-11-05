Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde orman köylüleri, kilosu bin liraya kadar yaklaşan "Sedir (Katran) mantarı" için sabah ezanıyla birlikte ormanlara gitmeye başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok çıkmayan sedir mantarı, bu yıl son zamanlardaki yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürürken, Japonya'ya ihraç edildiği bildirildi.