05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı
Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı

Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 09:35
Adana'nın Feke ilçesinde orman köylüleri, kilosu bin liraya kadar yaklaşan "Sedir (Katran) mantarı" için sabah ezanıyla birlikte ormanlara gitmeye başladı. Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok çıkmayan sedir mantarı, bu yıl son zamanlardaki yağışların etkisiyle yeniden yüz güldürürken, Japonya'ya ihraç edildiği bildirildi.
Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı
Çöpte servet avı! 800 bin liralık...
Çöpte servet avı! 800 bin liralık...
Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı
Japonların gözdesi sedir mantarı çıktı
Hakkari’de otomobil dereye uçtu
Hakkari’de otomobil dereye uçtu
İndirim fırsatçılarına dikkat!
İndirim fırsatçılarına dikkat!
Karadeniz’de hamsi bereketi!
Karadeniz'de hamsi bereketi!
Başkentte trafik yoğunluğu
Başkentte trafik yoğunluğu
Ömer Çelik yakası moda oldu!
Ömer Çelik yakası moda oldu!
Ağabeyinin şehit düştüğü yerde petrol üretiyor
Ağabeyinin şehit düştüğü yerde petrol üretiyor
Meteorolojiden yağış uyarısı!
Meteorolojiden yağış uyarısı!
Yeni asfaltlanan bölümde göçük oluştu
Yeni asfaltlanan bölümde göçük oluştu
Müşteriler çaylarını bırakıp canlarını kurtardı
Müşteriler çaylarını bırakıp canlarını kurtardı
Kargo uçağı böyle düştü
Kargo uçağı böyle düştü
Daha Fazla Video Göster