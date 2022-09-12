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Jandarmaya 7500 uzman erbaş alınacak

A Haber
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Giriş: 12.09.2022 08:54
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Jandarma Genel Komutanlığına 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıklandı. Başvurular, 12-26 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret ve inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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