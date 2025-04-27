27 Nisan 2025, Pazar
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İzne gelen polis memuru dere yatağında ölü bulundu
Şırnak’ta görev yapan polis memuru Emre Bakkal, ailesini görmek için izne geldiği Kocaeli'de kayboldu. Saatlerce süren aramalar sonucunda Bakkal'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. 28 yaşındaki polis memurunun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma başlatıldı.