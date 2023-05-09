09 Mayıs 2023, Salı
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İzmit Körfezi'nin rengi değişti! Nedeni belli oldu
İzmit Körfezi'nin turkuaz renge bürünmesi endişelere neden oldu. Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, konuyla ilgili, "Kokolitofor denilen tek hücreli canlıların sayıca artışının sonucunda meydana geliyor. Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz" dedi.