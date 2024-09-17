İzmir’deki minibüs şoförü cinayeti kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir minibüs şoförünün öldürüldüğü olayın zanlısı polis ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple kıskıvrak yakalandı. Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken zanlının ifadesinde minibüs şoförünü yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.