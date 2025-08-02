İzmir’deki çifte cinayetin sırrı çözüldü!

İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşayan yaşlı çift, evlerinde çok sayıda kesici alet yarasıyla ölü bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin, yaşlı kadının ilk evliliğinden olan oğlu tarafından işlendiği ortaya çıktı. Vahşice işlenen cinayetin kan donduran ayrıntılarını A Haber İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.