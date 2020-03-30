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30.03.2020

İzmir’de 'yok artık' dedirten görüntü! Koronavirüs kurallarını hiçe saydılar

İzmir'de Nakliyeciler Sitesi'nde çalışanlar, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılmıştı. Ancak bugün gelen görüntü uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi. Çalışanlar, uyarılara rağmen gerekli sosyal mesafeyi koymayarak bir arada durdu.

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