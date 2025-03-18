İzmir’de yavru aslan bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bir çiftliğe yapılan baskında ele geçirilen yavru aslan, Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. Henüz 10 aylık olduğu tahmin edilen ve uygun olmayan şartlarda yalnızca kedi maması ile beslendiği belirlenen yavru aslan bir ay süren tedavi ve bakımın ardından kendini toparladı. Minik yavru günlerini veteriner hekimlerin gözetiminde oyunlar oynayarak geçiriyor.