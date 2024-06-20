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İzmir'de yangın! Alevlerle mücadele sürüyor | Bir mahalle boşaltıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 21:52
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken ekipler tarafından yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangında bir mahalle tedbiren boşaltılarak vatandaşlar güvenli alana yönlendirildi.
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