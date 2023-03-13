İzmir'de TOKİ hak sahipleri belediye mağduru

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yargı kararları nedeniyle başlatılamayan TOKİ projesinden hak sahibi olan bir grup, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti. Hak sahipleri bir an önce yeni evlerinin inşaatının başlamasını istiyor.

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