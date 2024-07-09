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İzmir'de tekne faciası! 7 göçmen hayatını kaybetti! Bölgede aramalar sürüyor...

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.07.2024 15:16
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan tekne faciasının detaylarını paylaştı. Karaada'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldığı belirtilirken 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İşte detaylar....
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