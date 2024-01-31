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İzmir'de tekne battı: 4 ölü, 1 kayıp

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 10:19
İzmir'de balıkçı teknesi battı. 4 kişinin öldüğü olayda kayıp 1 kişi aranıyor. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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İzmir’de tekne battı: 4 ölü, 1 kayıp
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