İzmir’de su kuyruğu kavgası! Suların akmadığı Dikili’de neler oluyor?

İzmir Dikili'de günlerdir devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar ellerinde bidonlarla tankerlerden su temin etmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte yaşanan su kesintisi vatandaşları isyan ettirirken, zaman zaman gergin anlar yaşanıyor. Bazı vatandaşlar tanker önündeki su kuyruğunda birbirine girdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci değerlendirdi.

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