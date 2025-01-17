İzmir’de Servet Polat’ı öldüren kumpirde salmonella çıktı!

60 yaşındaki Servet Polat, İzmir'de yediği kumpirden zehirlenmiş ve sonrasında hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra işletme sahibi tutuklandı. İddialara göre kumpirdeki sosiste "salmonella" bakterisi çıktı. Tutuklamanın sebebi de taksirle ölüme sebep olmak. Yani, dikkat sorumluluğunun yerine getirilmemesi. Bakteri zehirlenmesi sonrası tutuklama kararı da bir ilk. Yani bundan sonrası için emsal olabilir.

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