İzmir’de polise tekmeli yumruklu saldırı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 16:18
Konak ilçesinde meydan gelen olayda; motorlu trafik polisi, bir kişinin saldırısına uğradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan olayda saldırgan, polis memurunu tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, saldırgana müdahale ederek polisi korumaya çalıştı. O sırada bölgede bulunan başka bir polis memuru ise saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, polis memurunun arkasını dönerek yürüdüğü sırada saldırganın yerden aldığı bir cisimle polise yöneldiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı.
