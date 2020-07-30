30 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de kadına şiddet! Park yüzünden kavga edip yola savurdu

İzmir'de kadına şiddet! Park yüzünden kavga edip yola savurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.07.2020 13:51
Güncelleme:30.07.2020 13:58
İzmir’in Balçova ilçesinde otomobilin park eden bir kadına şiddet uygulayan şahıs, sosyal medyada büyük tepki çekti. Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı ve darp edip yola savurduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alış veriş için caddeye gelen Zeliha Ç. isimli kadın, arabasını bir otobüs firmasının ofisinin önüne park etmek istedi. İddialara göre, ofisin önüne araç park edilmesini engellemek için sandalye koyan K.Ö., bu esnada dükkandan çıkarak kadın sürücü ile tartıştı.

Tartışmanın ardından esnafın kadına şiddet uyguladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılan Zeliha Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İzmir'de kadına şiddet
İzmir'de kadına şiddet
8.kattan yere çakıldı! 10 dakikada...
8.kattan yere çakıldı! 10 dakikada...
Tren raydan çıkıp alev aldı
Tren raydan çıkıp alev aldı
Kediyi ezen sürücü kamerada
Kediyi ezen sürücü kamerada
Şoke eden olay! Vatandaşlar böyle buldu
Şoke eden olay! Vatandaşlar böyle buldu
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!
İzmir'de koku tepkisi
İzmir'de koku tepkisi
İstila ettiler! Herkes evini terk ediyor
İstila ettiler! Herkes evini terk ediyor
A Haber denetim helikopterinde
A Haber denetim helikopterinde
Boğa sahibini öldürdü
Boğa sahibini öldürdü
Kan donduran anlar!
Kan donduran anlar!
TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat
TEM durma noktasına geldi! Bayram tatiline çıkacaklar dikkat
Daha Fazla Video Göster