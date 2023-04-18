İzmir’de iş görüşmesine gitti ormanda bulundu! Sinem Çiçek’in sır ölümünde yeni görüntüler: Sokağın ortasında...

İzmir'de geçen yıl ağır yaralı olarak otoyolun kenarındaki ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan önce, son olarak gittiği belirlenen 27 yaşındaki Cem A.'nın evinin sokağındaki caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çiçek'in sokağın başından sonuna kadar telaşla koştuğu görüldü. Baba Serdar Çiçek, "Cem A., mahkemede kızımın evinden 19.00 sıralarında ayrıldığını söyledi ama görüntülerde 21.36'da telaşla koşup, kaçtığı görülüyor" dedi.