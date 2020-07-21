İzmir’de feci an kamerada! Otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı

İzmir Gaziemir’de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İzmir Gaziemir'de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

