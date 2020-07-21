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İzmir’de feci an kamerada! Otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı
İzmir Gaziemir’de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
İzmir Gaziemir'de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
İzmir Gaziemir'de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.