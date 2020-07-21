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İzmir’de feci an kamerada! Otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı

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Giriş: 21.07.2020 10:58
Güncelleme:21.07.2020 11:11
İzmir Gaziemir’de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İzmir Gaziemir'de bisikletli bir çocuk otomobile çarpıp havaya savruldu. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İzmir’de feci an kamerada!
İzmir’de feci an kamerada!
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