08 Aralık 2022, Perşembe
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İzmir’de erkek arkadaş dehşeti! Önce beyzbol sopasıyla darbetti sonra şantaj yaptı
İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ardından denetimli tahliye edilen Berk Öcalan, bu kez şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmemesine hükmetti.