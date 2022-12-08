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İzmir’de erkek arkadaş dehşeti! Önce beyzbol sopasıyla darbetti sonra şantaj yaptı

DHA
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Giriş: 08.12.2022 11:30
İzmir'de kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı beyzbol sopasıyla darbedip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ardından denetimli tahliye edilen Berk Öcalan, bu kez şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmemesine hükmetti.
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