27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü
Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü

Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.11.2025 11:19
Erzurum'da doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü
Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü
Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü
Ruj sürdü peruk taktı maaşı aldı
Ruj sürdü peruk taktı maaşı aldı
Huriye ve oğlu öldürüldü mü?
Huriye ve oğlu öldürüldü mü?
Zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi
Zabıta böcek çeşitlerini saymakla bitiremedi
Şoför direksiyonu bırakıp oynadı
Şoför direksiyonu bırakıp oynadı
Otomobil alev alev yandı!
Otomobil alev alev yandı!
İstanbul’da motokuryeye keserle saldırdı
İstanbul'da motokuryeye "keserle" saldırdı
Türkler 2 kruvasan yedi uluslararası kriz çıktı
Türkler 2 kruvasan yedi uluslararası kriz çıktı
Alkollü sürücünün oyununu jandarma ortaya çıkardı
Alkollü sürücünün oyununu jandarma ortaya çıkardı
Yeni NTE keşfi! Örnekler incelendi
Yeni NTE keşfi! Örnekler incelendi
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Beni bıçaklayanlar okul arkadaşlarım!
"Beni bıçaklayanlar okul arkadaşlarım!"
Daha Fazla Video Göster