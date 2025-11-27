Erzurum’da doğal gaz patlaması: 2 ev çöktü

Erzurum'da doğalgaz patlaması sonucu 2 ev yıkıldı. Patlamada bir vatandaş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında çalışma başlattı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgede yaşanabilecek patlamaya karşı güvenlik tedbirleri alındı.

