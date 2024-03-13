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İzmir'de 'Dünya Kadınlar Günü'nde öldürülen İlayda'nın annesi: En ağır ceza verilsin, yoksa içim soğumayacak

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Giriş: 13.03.2024 13:49
Güncelleme:13.03.2024 14:09
İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, bıçaklı saldırıda ölen İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızını öldüren Yunus Yılmaz'a (32) en ağır cezanın verilmesini isteyen Tarhan, "Yoksa içim soğumayacak" dedi.
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