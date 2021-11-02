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İzmir'de "Ben genel müdürün karısıyım" diyen kadın trafiği birbirine kattı

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Giriş: 02.11.2021 17:51
Güncelleme:02.11.2021 17:51
İzmir'de 'barbarlığın bu kadarına da pes' dedirten olay! Akay Ağca Akkaya isimli kadın, yoğun trafikte önce belediye otobüsünün önünü kesti sonra şoföre tehdit üstüne tehdit yağdırdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte Akay Ağca Akkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. İddialara göre; Güzelyalı Mithatpaşa Caddesi'ndeki yoğun trafikte bir kadın, aracıyla belediyeye ait yolcu otobüsünün önünü keserek şoförü azarlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma hizmetlerini yürüten ESHOT genel müdürünün eşi olduğunu söyleyen kadın, şoföre tehditler yağdırdı.

Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Akay Ağca Akkaya'nın Genel Müdür Yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu ortaya çıktı.

Caddede trafiği alt üst eden kadına, çevredeki vatandaşlardan da tepki yağdı.

O anlar kameralara böyle yansıdı.

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