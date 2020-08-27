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İzmir’de belediye işçilerinden grev kararı

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Giriş: 27.08.2020 16:47
Güncelleme:27.08.2020 16:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye iş sendikası arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkandı. Bunun üzerine işçiler grev kararı aldı. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları canlı yayında aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye iş sendikası arasındaki toplu iş sözleşme görüşmeleri tıkandı. Bunun üzerine işçiler grev kararı aldı. A Haber muhabiri Gamze Elçi, detayları canlı yayında aktardı.

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