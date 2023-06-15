15 Haziran 2023, Perşembe
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İzmir’de 2,2 milyonluk 'kapora' dolandırıcılığına operasyon: Mağdurlardan topladıkları parayla...
İzmir'de kaparo dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin vatandaşları internet üzerinden ucuz araç sigortası vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin tam 2.2 milyon liralık haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Ekiplerin eş zamanlı operasyonuyla 20'si yakalandı. Evlerinde 1 milyon lira değerinde altın ve yüklü miktarda nakit para çıktı. Şüphelilerin paraları kutuda gizledikleri ve saksı içerisindeki bitkiye, mağdurlardan elde ettikleri paralarla çiçek şekli verdikleri görüldü.