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İzmir'de 2 noktada orman yangınları

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 15:36
İzmir'de iki noktada orman yangını çıktı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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