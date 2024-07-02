02 Temmuz 2024, Salı
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İzmir Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada! Düşmemek için direndiler ama...
İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin bir anda ters hareket etmesinin ardından çok sayıda vatandaş merdivenden düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameralara yansıdı. İşte o anlar...