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İzmir Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada! Düşmemek için direndiler ama...

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Giriş: 02.07.2024 11:26
İzmir Metro Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin bir anda ters hareket etmesinin ardından çok sayıda vatandaş merdivenden düşerek yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameralara yansıdı. İşte o anlar...
Yürüyen merdiven kazası kamerada...
Yürüyen merdiven kazası kamerada...
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