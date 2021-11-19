19 Kasım 2021, Cuma
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İzmir Torbalı Belediyesi’ne köprü tepkisi! 1 yıldır onarılmadı
Son dakika haberi... İzmir'in Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı üzerinde bulunan köprü bir yıl önce selde zarar gördü. Ancak köprü hala onarılamadı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Torbalı Belediyesi'ne tepki gösterdi.