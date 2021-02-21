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İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci başlıyor! Devlet depremin yaralarını sarıyor

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Giriş: 21.02.2021 18:11
Güncelleme:21.02.2021 18:30
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından devlet bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yarın Başkan Erdoğan'ın katılacağı tören ile başlayacak. 1444 konut ve 208 iş yerinden oluşacak zemin ve 5 kattan oluşacak 20 bina için temel atma töreni gerçekleşecek. İşte detaylar...

İzmir'de 30 Ekim 2020 günü yaşanan deprem sonrasında devlet bölgede dönüşüm projelerine yönelik çalışmalar başlattı. Yıkılan 71 binanın yerine tam 7 proje hazırlandı.

RIZA BEY APARTMANINDA ANILAR YAŞATILACAK

33 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey apartmanının yerine yapılması planlanan proje için bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulundu. Kurum yaptığı açıklamalarda Rıza Bey apartmanının bulunduğu arazinin yeşil alana dönüştürüleceğini ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların hatıralarının bu bölgede yaşatılacağını ifade etti.

KAÇ KONUT YAPILACAK?

Bu apartmanın dışındaki yerlerde ise TOKİ kapsamında yeni binalar yapılacak. Tören yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. 1444 konut ve 208 iş yerinden oluşacak zemin ve 5 kattan oluşacak 20 bina için temel atma töreni yapılacak.

NE OLMUŞTU?

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.713 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Son dakika: İzmirde 6,6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntüler SON DAKİKA: İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

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