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İzmir Seferihisar’da bitmeyen yol çilesi! Asfaltlanmayan yollar isyan ettirdi

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Giriş: 28.12.2022 08:29
İzmir'in Seferihisar ilçesinde hemen hemen her sokakta kazılan ancak asfalt dökülmeyen yollar vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle yağışlı günlerde çile daha da büyüdü.
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