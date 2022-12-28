İzmir Seferihisar’da bitmeyen yol çilesi! Asfaltlanmayan yollar isyan ettirdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde hemen hemen her sokakta kazılan ancak asfalt dökülmeyen yollar vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle yağışlı günlerde çile daha da büyüdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN