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İzmir Seferihisar'da arıtma tesisi sorunu! Doğanbey'de vatandaşlar denize giremiyor

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 11:49
İzmir Seferihisar Doğanbey'de 2013 yılında açılan arıtma tesisi kapasite yetersizliği nedeniyle denize kirli su akıtıyor. Turizm sezonunda vatandaş denize girmekte zorlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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