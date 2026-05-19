107 yıl önce atılan bağımsızlık adımının izinde

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bağımsızlık meşalesinin Samsun’da yakılmasının yıl dönümünde, kutlamaların kalbi her yıl olduğu gibi yine Başkent’te, Anıtkabir’de attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve öğrencilerle birlikte Ata’nın huzuruna çıkarak milli mücadelenin sönmeyen ateşini bir kez daha selamladı.