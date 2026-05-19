19 Mayıs coşkusu tüm yurdu sardı: Taksim’de tarihi anlar, milli mücadele ruhu yeniden şahlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak istiklal meşalesini yakmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da büyük bir gurur ve heyecanla kutlanıyor. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen görkemli törende, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı dualarla ve marşlarla anılırken, A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan tören alanındaki o tarihi atmosferi anbean aktardı.