26 yıllık sır aralanıyor: Çağla Tuğaltay cinayetinde komşu şüphesi, mezar açıldı

İstanbul’da 26 yıl önce evinde vahşice katledilen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay dosyasında sular durulmuyor. Onlarca yıl geçmesine rağmen faili meçhul kalan cinayette, ailenin talebiyle bugün kritik bir eşik aşıldı. 2023 yılında hayatını kaybeden bir komşunun mezarı, DNA eşleşmesi için "Feth-i Kabir" işlemiyle açıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Türkiye’nin kilitlendiği davanın detaylarını ve son gelişmeleri canlı yayında aktardı.