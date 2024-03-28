28 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna 2 tutuklama

İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna 2 tutuklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.03.2024 15:04
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik İzmir merkezli Aydın ve Manisa'da operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda 3 ev, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araç arandı. 15 ton etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol bidon doldurma makinası, 1 soğutucu fan, 1 folyo kapatma makinesi, 1 alkolmetre, 1 aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 taklit etiket, 1280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve B.D. tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen etil alkollerden yaklaşık 33 bin şişe sahte içki üretilebileceği ve piyasa değerinin 30 milyon TL üzerinde olduğu belirtildi.
İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna
İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonuna
Aracın bagajından kaçak göçmen çıktı
Aracın bagajından kaçak göçmen çıktı
Diyarbakır’da 16 öğrenci gazdan zehirlendi!
Diyarbakır'da 16 öğrenci gazdan zehirlendi!
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Gel lan buraya diyerek kovaladı kurşun yağdırdı!
"Gel lan buraya" diyerek kovaladı kurşun yağdırdı!
Uzmanı açıkladı: Kangallar sıcakta yaşayabilir mi?
Uzmanı açıkladı: Kangallar sıcakta yaşayabilir mi?
İstanbul’da Ani fren kazası kamerada
İstanbul'da Ani fren kazası kamerada
Cezaevine girmeden önce mekan sahibini öldürdü
Cezaevine girmeden önce mekan sahibini öldürdü
Kafede bir kişinin öldüğü çatışma kamerada
Kafede bir kişinin öldüğü çatışma kamerada
Online dolandırıcılığa dikkat! Banka hesaplarınızı kaptırmayın
Online dolandırıcılığa dikkat! Banka hesaplarınızı kaptırmayın
Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
5 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var
Daha Fazla Video Göster