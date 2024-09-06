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İzmir Körfezi'nde kirlilik ve balık ölümleri

İzmir Körfezi'nde kirlilik ve balık ölümleri

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 14:33
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri yaşanıyor, kirlilik ve koku artıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Porf. Dr. Yeşim Özkan önemli değerlendirmelerde bulundu.
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İzmir Körfezi’nde kirlilik ve balık ölümleri
İzmir Körfezi'nde kirlilik ve balık ölümleri
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