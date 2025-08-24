24 Ağustos 2025, Pazar

İzmir kan bağışında ülke ortalamasının üstünde

İzmir kan bağışında ülke ortalamasının üstünde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.08.2025 12:41
İzmir, kan bağışında Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergiliyor. İzmir'in rakamsal olarak ve nüfusa oranla Türkiye'nin en iyi kan veren illerinden biri olduğunu belirten Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, "Aydın, Manisa ve İzmir'de yıllık kan bağışı hedefi 300 bin ünite. Bu hedefi, tüm aylarda ve geçmiş yıllarda yüzde 100 oranında tutturuyoruz" dedi.
