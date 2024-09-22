İzmir Foça'da ilginç olay! Göbeğine martı kondu

İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan ilginç olay, görenleri hayrete düşürdü. Denizde sırt üstü yüzmekte olan bir vatandaşın göbeğine konan martı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İlginç anlar kayıtlara girerken, göbeğindeki martıya rağmen yüzmeye devam eden adamın, ailesiyle birlikte martıyı İstanbul’dan İzmir’e getirdiği ve yavruyken yuvadan düşen martıyı besleyip büyüttükleri öğrenildi.

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